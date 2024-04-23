Участники «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии

Несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

Несколько музыкантов из рок-группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

«Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — написал он, отметив, что страна «была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании».

Глава пресс-службы президента Молдавии также отметил, что их народ «открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны». Бэлуцел подчеркнул, что заявления о получении гражданства будут направлены президенту республики Майе Санду. «Документы будут рассматриваться в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Республики Молдова"», — добавил он.

Ранее вокалист «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на финансовые проблемы коллектива после отъезда из России. Он также поделился, что группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы понять механизм работы музыкальной индустрии за границей.