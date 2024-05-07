Спрос на квартирные кондиционеры в России увеличился практически на 59 процентов

Спрос на квартирные кондиционеры в России в первом квартале 2024 года повысился практически на 59 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. О том, что россияне бросились скупать один вид товаров, со ссылкой на представителей торговых сетей сообщает агентство РИА Новости.

По словам руководителя департамента крупной бытовой техники сети «М.Видео — Эльдорадо» Михаила Просвирнина, интерес к приобретению кондиционеров объясняется более осознанным подходом покупателей к начинающемуся сезону, а также необычно теплой погодой в марте на всей территории страны. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина также отметила увеличение спроса на обслуживание климатического оборудования. Она связала это с имеющейся тенденцией к рациональному потреблению. «Люди стали осознаннее относиться к приобретаемой технике и уделяют больше внимания должному уходу», — считает Кобылкина.

Специалисты рассказали, что кондиционеры в среднем за год подорожали примерно на шесть процентов, с учетом акций торговых точек их цена стартует от 14 тысяч рублей. В зависимости от класса в среднем покупка данной техники и установка ее в квартиру будет стоить от 20 до 80 тысяч рублей.

Ранее в мае стало известно, что продажи бассейнов на майские праздники в России выросли почти вдвое.