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15:10, 3 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров

«Известия»: продажи бассейнов в России выросли почти в два раза

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россияне бросились скупать бассейны — продажи этого вида товаров в России на майские праздники выросли почти в два раза. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков «Леруа Мерлен» сообщают «Известия».

По информации специалистов, в период с 27 апреля по 1 мая россияне приобретали бассейны на 94 процента чаще, чем в майские выходные в 2023 году. Увеличение продаж эксперты связали с сезонностью, помимо этого, на рост числа покупок повлияли расширение ассортимента и доступность товаров.

Кроме того, большей популярностью у граждан относительно предыдущего года пользовались мангалы и грили — их приобретали на 89 процентов чаще. Значительно выросло и количество продаж рассады — на 62 процента. Интерес на товары для сада и загородного участка по сравнению с майскими праздниками 2023-го повысился на 30 процентов.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать садовую технику.

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      Полина Кислицына
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