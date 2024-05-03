Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 3 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров

STARWIND: россияне начали скупать садовую технику

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Россияне бросились скупать садовую технику. О выросших тратах населения на облагораживание участка пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса STARWIND.

По данным компании, почти 22 процента респондентов каждую весну закладывают в бюджет эту статью расходов. За последние два года о необходимости приобрести садовую технику задумались 46 процентов опрошенных. Больше половины россиян признались, что в этом году подготовка к дачному сезону потребовала больших затрат — рост расходов отмечает каждый пятый.

Цены имеют превалирующее значение при выборе садовой техники для трети россиян. 22 процента покупателей готовы пренебречь ценником ради любимого бренда, а 17 процентов в принципе предпочитают дорогостоящую технику низкобюджетной.

Материалы по теме:
Что такое сервитут и зачем он нужен? Как оформить договор на ограниченное пользование чужим земельным участком
Что такое сервитут и зачем он нужен?Как оформить договор на ограниченное пользование чужим земельным участком
27 апреля 2024
Как вырастить в саду бересклет? Описание сортов кустарника, особенности растения, советы по посадке и уходу
Как вырастить в саду бересклет?Описание сортов кустарника, особенности растения, советы по посадке и уходу
2 мая 2024

Помимо садовой техники, которой затоварились 45 процентов участников опроса, дачники раскупали удобрения (42 процента от общего объема покупок), инвентарь и саженцы (43 процента). Садовую мебель и декор приобретают 43 процента респондентов. 35 процентов россиян активно берут стройматериалы для дачи.

Ранее рейтинг самых популярных товаров среди дачников возглавили украшения для садовых участков. Спрос на товары для ландшафта поднялся на 66 процентов. Еще одной категорией товаров, которой чаще интересовались россияне, стало садовое освещение.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше