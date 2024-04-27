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06:57, 27 апреля 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров

«ВсеИнструменты.ру»: россияне стали покупать товары для ландшафта на 66 % чаще

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне бросились скупать украшения для дачных и садовых участков. Такую тенденцию проследили аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, спрос на товары для ландшафта поднялся на 66 процентов. Заметнее всего интерес вырос в Челябинске — показатель увеличился в четыре раза. Кроме того, декор для дачи активно приобретали жители Новосибирска (спрос вырос на 245 процентов), Казани (на 202 процента) и Ростова-на-Дону (на 141 процент).

Еще одной категорией товаров, которой стали чаще интересоваться россияне, стало садовое освещение. Спрос на уличные светильники в марте 2024 года увеличился на 16 процентов. Больше всего их приобретали в Нижнем Новгороде, где показатель достиг 254 процентов. В Краснодаре покупатели интересовались садовыми светильниками на 142 процента активнее, а в Екатеринбурге — на 68 процентов.

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Как отмечают аналитики, спрос на триммеры и газонокосилки среди незначительно сократился — товары этих категорий стали приобретать на 8 и 5 процентов реже соответственно. Несмотря на это, инструменты для ухода за лужайкой продолжали активно скупать в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее дачникам раскрыли секреты идеальной лужайки. Эксперты советуют заранее учитывать, сколько сил вы готовы вложить в уход за газонной травой. Если лужайка послужит украшением участка, стоит остановить выбор на декоративном варианте. Для детских и спортивных игр подойдет специальный газон, защищающий от травм при падении.

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      Виктория Клабукова
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