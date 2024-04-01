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15:33, 1 апреля 2024Экономика

Дачникам раскрыли секреты идеальной лужайки

Депутат Чаплин: лучшее время для посадки газона — с апреля по сентябрь

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Наступает лучшее время для создания газона — посадкой стоит заняться с апреля по сентябрь. Секреты идеальной лужайки россиянам раскрыл депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин. Его цитируют «Известия».

Газонная трава делится на декоративную, специальную и универсальную. Первый вид требует щепетильного ухода: траву нужно постоянно подравнивать, ступать по ней нельзя. Такой вариант не функционален и скорее подходит для украшения. Специальный газон также нуждается в уходе, но предназначен для детских и спортивных игр, так как эффективно защищает от травм при падении. Данный тип газонной травы более плотный и мягкий. За газоном универсальным особым образом ухаживать не нужно: он выглядит презентабельно и не в скошенном состоянии.

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Перед посевом газона необходимо очистить площадку от сорняков, выровнять, утрамбовать и разрыхлить участок. Если дача расположена на холмистой местности, эксперт рекомендует тщательно удобрить землю: подойдут комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием в составе. Засеивать участок стоит равномерно без «светлых пятен». Семена с песком лучше смешивать в пропорции один к одному. Опытные дачники предпочитают использовать специальную сеялку. Так же, как и при посеве вручную, потребуется 40-50 граммов семян на квадратный метр. Если в дальнейшем поливать землю дважды в день, через месяц можно будет увидеть прекрасную лужайку перед домом.

Ранее блогеры рассказали, как туалетная бумага может помочь убрать «проплешины» на газоне. Такие места необходимо смазать смесью из размоченной туалетной бумаги и семян. Эффект будет заметен уже через неделю.

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      Виктория Клабукова
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