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16:43, 21 апреля 2023Забота о себе

Садовод показала способ вырастить газон с помощью туалетной бумаги

В TikTok посоветовали засеивать «плешивый» газон смесью туалетной бумаги и семян

В TikTok-аккаунте Homespiff, специализирующемся на интерьерах и садоводстве, показали способ вырастить газон с помощью туалетной бумаги. На ролик обратило внимание издание The Sun.

В видеозаписи, набравшей около трех миллионов просмотров, садовод дала совет засеивать «плешивый» газон смесью размоченной туалетной бумаги и семян. Она смешала в ведре много семян, туалетную бумагу, размешала и намазала получившейся смесью места на газоне, где не хватало травы.

После, рассказала женщина, она ждала неделю для получения необходимого эффекта. «Через семь дней все сработало», — написала она, продемонстрировав проросшую сквозь остатки бумаги траву.

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Ранее эксперты магазина по продаже садового инвентаря подсказали садоводам способы прогнать крыс, не используя мышеловки и яд. Прежде всего, предупредили они, нужно лишить крыс доступных источников еды: убрать мусорные баки от заборов и стен, с которых животное может прыгнуть внутрь, и плотно закрыть их.

Александра Лисица
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