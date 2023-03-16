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18:04, 16 марта 2023Забота о себе

Садоводам подсказали способы прогнать крыс без яда и мышеловок

Express: чтобы прогнать с участка крыс, нужно лишить их доступных убежищ и еды

Фото: Noorulabdeen Ahmad / Unsplash

Эксперты магазина по продаже садового инвентаря подсказали садоводам способы прогнать крыс, не используя мышеловки и яд. Специалистов цитирует издание Express.

Прежде всего, предупредили они, нужно лишить крыс доступных источников еды: убрать мусорные баки от заборов и стен, с которых животное может прыгнуть внутрь, и плотно закрыть их. Если на участке есть кормушки для птиц, нужно убедиться, что они снабжены системой защиты от проникновения грызунов. Эксперты добавили, что необходимо вовремя убирать опавшие плоды и ягоды.

Кроме того, уточнили специалисты в области садоводства, нельзя оставлять на участке потенциальных убежищ для крыс. Для этого нужно законопатить щели, ведущие под дачный дом и другие постройки, убрать с участка мусор и старые, погибшие растения.

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Одним из эффективных способов отпугнуть крыс от участка являются ароматические масла. «Обладающим чувствительным обонянием крысам не понравятся масла перечной мяты, эвкалипта, цитронелловое масло, уточнили они. Несколько капель этих масел в чистом виде вокруг территории, которую вы хотите защитить, должны сработать», — подсказали эксперты.

Ранее биолог Галина Можаева перечислила вредные рекомендации дачникам. Так, она нашла сомнительным популярный в сети совет сменить классический дренаж в горшке с посадками на детский подгузник.

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Александра Лисица
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