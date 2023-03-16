Садоводам подсказали способы прогнать крыс без яда и мышеловок

Express: чтобы прогнать с участка крыс, нужно лишить их доступных убежищ и еды

Эксперты магазина по продаже садового инвентаря подсказали садоводам способы прогнать крыс, не используя мышеловки и яд. Специалистов цитирует издание Express.

Прежде всего, предупредили они, нужно лишить крыс доступных источников еды: убрать мусорные баки от заборов и стен, с которых животное может прыгнуть внутрь, и плотно закрыть их. Если на участке есть кормушки для птиц, нужно убедиться, что они снабжены системой защиты от проникновения грызунов. Эксперты добавили, что необходимо вовремя убирать опавшие плоды и ягоды.

Кроме того, уточнили специалисты в области садоводства, нельзя оставлять на участке потенциальных убежищ для крыс. Для этого нужно законопатить щели, ведущие под дачный дом и другие постройки, убрать с участка мусор и старые, погибшие растения.

Одним из эффективных способов отпугнуть крыс от участка являются ароматические масла. «Обладающим чувствительным обонянием крысам не понравятся масла перечной мяты, эвкалипта, цитронелловое масло, уточнили они. Несколько капель этих масел в чистом виде вокруг территории, которую вы хотите защитить, должны сработать», — подсказали эксперты.

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