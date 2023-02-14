Биолог перечислила вредные народные советы дачникам
Популярный в сети совет дачникам сменить классический дренаж в горшке с посадками на детский подгузник довольно сомнительный. Эту и еще три вредные народные рекомендации биолог Галина Можаева перечислила изданию «Аргументы и факты».
Специалистка объяснила, что подгузник на дне горшка или кашпо не слишком рациональное решение. При повышенной влажности почвы для отведения избытка влаги гораздо проще и бюджетнее уложить обычный дренаж, чтобы корни растений не подгнивали.
В качестве второго странного совета из сети Можаева назвала полив посадок водой из-под вареных овощей. Пользы в этом решении никакой нет, так как в жидкости после варки продуктов не остается никаких витаминов и ценных веществ, уверена она. По словам биолога, не сработает и рекомендация класть на дно горшка фильтры для кофе для удержания субстрата внутри. С этой задачей гораздо эффективнее справятся черепки от разбитого глиняного горшка, керамзит или дренаж.
И наконец Можаева призвала с осторожностью создавать над растением в горшке «теплицу» при помощи пластиковой бутылки без горлышка.
Бутылкой растения действительно накрывают, но делается это только для того, чтобы уберечь растения от мороза. Если вы пользуетесь данным советом в этих целях, то вам следует помнить, что убрать бутылку нужно при первых же лучах солнца, иначе растение быстро сгорит
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