Россиянам рассказали о посадках рассады в январе

ВсеИнструменты.ру: в конце января можно сажать рассаду позднеспелых томатов и перцев

В конце января — начале февраля можно сажать рассаду медленнорастущих и позднеспелых томатов и перцев. О своевременных посадках в беседе с «Лентой.ру» сообщила эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

Мешалкина рассказала россиянам, что нужно обязательно сделать в январе и феврале, чтобы собрать богатый урожай в конце сезона.

При выборе семян нужно придерживаться четкого плана и помнить, что и где будет расти. Это необходимо для, чтобы не набрать лишнего при большом ассортименте семян. При покупке стоит обращать внимание на букву F в названии сорта. Мешалкина указывает на то, что это гибрид. Обычно такие растения дают высокий урожай и хорошо противостоят болезням. Однако к самовоспроизведению они не способны, поэтому собрать с них семена на следующий год не получится.

Купленные семена перед посадкой лучше обработать противогрибковым раствором. Это защитит растения от болезней Юлия Мешалкина эксперт направления «Дача»

Можно купить готовый грунт для рассады или сделать свой. Наиболее универсальный рецепт такой: две части торфа, одна часть дерновой земли, одна часть компоста и одна — песка (его можно заменить перлитом). Готовый и самодельный грунты нужно обеззаразить. Для этого грунт можно прокалить в духовке в течение получаса или протравить специальными фунгицидами, добавила собеседница «Ленты.ру».

Если растения в дальнейшем будут пикироваться, их лучше сажать в большие контейнеры — так будет удобнее их поливать и подкармливать. Перцы и баклажаны, плохо переносящие пикировку, лучше сразу сажать в отдельные стаканчики.

В последнее время стали популярны торфяные горшочки. Если вы сажаете рассаду в них, учитывайте: влага из торфяных горшочков испаряется быстрее, чем из пластиковых емкостей, поэтому нужен частый полив

Юлия Мешалкина эксперт направления «Дача»

Мешалкина советует при посадке рассады комплексные подкормки со сбалансированным составом. Первую подкормку лучше провести еще до посадки рассады. Однако после этого он хотя бы 10 дней должен отдохнуть. В только что подкормленный грунт сажать семена нельзя — они могут погибнуть.

В январе-феврале, когда все необходимое закуплено, можно приступать к посадке. В этот период можно посадить семена позднеспелых и медленнорастущих растений (с вегетативным сроком 100 — 140 дней). Это определенные сорта томатов, перцы, баклажаны. Также можно посадить лук-порей: до пересадки в открытый грунт ему требуется около двух месяцев.

Велика вероятность, что, когда рассада будет готова к высадке, в открытый грунт посадить ее не получится — не позволит температура на улице. Поэтому я не советую заниматься ранней посадкой рассады жителям средней полосы, если у них нет теплицы. Жителям северных регионов от посадки рассады в январе-феврале лучше отказаться вообще

Юлия Мешалкина эксперт направления «Дача»

Все садоводы знают: при недостатке света рассада начинает болеть и вытягиваться. Решить эту проблему поможет фитолампа. Для использования на подоконнике подойдут линейные модели: за счет своей формы они равномерно освещают все растения.

Однако не стоит переплачивать за мультиспектровую лампу. Она хороша для стимулирования цветения и плодоношения. Для выращивания рассады вполне подойдет более доступная по цене биколорная лампа, подвела итог Мешалкина.

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