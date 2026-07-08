Появились подробности о лечении Алдонина от тяжелой болезни

Футболист Евгений Алдонин вернулся в Москву после лечения от рака желудка в Германии

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вернулся в Москву после лечения от рака желудка в Германии. Подробности приводит Sport24.

Экс-игрок национальной команды Александр Самедов рассказал, что Алдонин восстанавливается. «Мы желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением», — заявил футболист.

О диагностированном у 46-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.

Позднее Алдонин рассказал, что находится в Германии и настроен бороться с тяжелым заболеванием. Он подчеркнул, что верит в возможность вылечиться.