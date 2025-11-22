Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:36, 22 ноября 2025Спорт

У бывшего футболиста сборной России выявили тяжелое заболевание

У бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

У бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

В заявлении РПЛ говорится, что болезнь бывшего спортсмена требует дорогостоящего лечения. 45-летний Алдонин воспитывает двух малолетних детей, в связи с чем ему необходима финансовая помощь.

В организации призвали клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к сбору средств для Алдонина и его семьи. В РПЛ отметили, что в какие-то моменты нужно помогать друг другу вне зависимости от клубных пристрастий, и болезнь Алдонина — один из таких случаев.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с армейцами полузащитник дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, в активе Алдонина 29 матчей в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

    Странам G7 предрекли финансовый коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости