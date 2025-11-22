У бывшего футболиста сборной России выявили тяжелое заболевание

У бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание

У бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

В заявлении РПЛ говорится, что болезнь бывшего спортсмена требует дорогостоящего лечения. 45-летний Алдонин воспитывает двух малолетних детей, в связи с чем ему необходима финансовая помощь.

В организации призвали клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к сбору средств для Алдонина и его семьи. В РПЛ отметили, что в какие-то моменты нужно помогать друг другу вне зависимости от клубных пристрастий, и болезнь Алдонина — один из таких случаев.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с армейцами полузащитник дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, в активе Алдонина 29 матчей в составе сборной России.