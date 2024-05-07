В России шесть человек попытались вломиться в дом к раненому бойцу СВО

В Рязани шесть человек угрожали бойцу СВО и хотели проникнуть в его дом

В Рязани шесть человек попытались вломиться в дом получившего ранение в ходе специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным канала, группа пьяных мужчин хотела проникнуть в жилище участника спецоперации. Свои действия неизвестные сопровождали оскорблениями и угрозами в адрес ветерана. Злоумышленники вырвали калитку во дворе частного дома бойца и погнули входную дверь.

В «Русской Общине» заявили, что полиция приехала на место только через два часа после вызова. Действия нападавших были квалифицированы как мелкое хулиганство. Общественники помогли мужчина написать заявление и установили личность одного из мужчин. После общения с активистами он «пообещал восстановить испорченное имущество и больше не угрожать фронтовику и его семье», указано в публикации.

Ранее в Ростове-на-Дону группа мужчин избила другого участника СВО. Присутствовавшая на месте жена военнослужащего заявила, что на ее мужа напали «хохлы».