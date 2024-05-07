Умерла экс-глава департамента образования Москвы

Экс-глава департамента образования Москвы Кезина умерла на 86-м году жизни

Академик Российской академии образования (РАО), бывший руководитель департамента образования Москвы Любовь Кезина, проработавшая на своем посту 10 лет, умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте академии.

Кезина ушла из жизни в понедельник, 6 мая. Причина ее смерти не уточняется. В РАО выразили соболезнования родным и близким экс-главы департамента образования Москвы.

Кезина курировала столичное образование в общей сложности более 20 лет — ее работа в этой сфере началась в 1986 году. Она была одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета (МГПУ), который должен был решить проблему кадрового дефицита педагогов в городе. Кезина всю жизнь преподавала различные дисциплины, среди которых история и обществознание.

Экс-руководитель департамента образования Москвы была соавтором многих научных работ. В частности, «Единой образовательной информационной среды Москвы» и «Энциклопедии истории психологии». Кезина была награждена премиями правительства и президента России в области образования.