В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие
Внутри Европейского союза (ЕС) возникли разногласия по поводу того, как правильно поступить с приглашениями на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Часть стран хотят отправить на мероприятие своих представителей, однако другие считают это нецелесообразным. О расколе в ЕС сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Франция, Венгрия и Словакия хотят сохранить каналы связи с Россией
Так, сообщается, что три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Словакия — хотят отправить своих представителей на присягу Путина, чтобы сохранить каналы связи с Россией. Отмечалось, что от Франции на инаугурации будет присутствовать посол в Москве Пьер Леви.
Однако Германия и многие другие государства ЕС считают участие нецелесообразным из-за СВО на Украине. «Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», — заявила представитель МИД ФРГ.
Кроме того, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявлял, что посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации российского лидера.
Захарова раскритиковала отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина.
Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]
Она также раскритиковала «самоизобличающее безумие» Лондона относительно его намерения поддерживать Киев «до самого конца».
Церемония инаугурации Путина пройдет 7 мая
Церемония инаугурации Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, пройдет в Москве во вторник, 7 мая.
Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Его будут транслировать на федеральных каналах, среди которых Первый канал, «Россия 1», НТВ и другие.
Согласно Конституции, избранный президент в торжественной форме приносит присягу, текст которой записан в Основном законе. Также российский лидер выступит с речью.