В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

Spiegel: внутри ЕС возникли разногласия из-за инаугурации главы РФ Путина

Внутри Европейского союза (ЕС) возникли разногласия по поводу того, как правильно поступить с приглашениями на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Часть стран хотят отправить на мероприятие своих представителей, однако другие считают это нецелесообразным. О расколе в ЕС сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Франция, Венгрия и Словакия хотят сохранить каналы связи с Россией

Так, сообщается, что три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Словакия — хотят отправить своих представителей на присягу Путина, чтобы сохранить каналы связи с Россией. Отмечалось, что от Франции на инаугурации будет присутствовать посол в Москве Пьер Леви.

Однако Германия и многие другие государства ЕС считают участие нецелесообразным из-за СВО на Украине. «Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», — заявила представитель МИД ФРГ.

Кроме того, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявлял, что посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации российского лидера.

Фото: Yves Herman / Reuters

Захарова раскритиковала отказ Британии посетить инаугурацию Путина

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина.

Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина] Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она также раскритиковала «самоизобличающее безумие» Лондона относительно его намерения поддерживать Киев «до самого конца».

Церемония инаугурации Путина пройдет 7 мая

Церемония инаугурации Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, пройдет в Москве во вторник, 7 мая.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Его будут транслировать на федеральных каналах, среди которых Первый канал, «Россия 1», НТВ и другие.

Согласно Конституции, избранный президент в торжественной форме приносит присягу, текст которой записан в Основном законе. Также российский лидер выступит с речью.