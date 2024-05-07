Захарова прокомментировала отказ Британии посетить инаугурацию Путина

Захарова: отказ Британии посетить инаугурацию Путина — это стиль скалозубства

Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина является скалозубством. Об этом в эфире программы «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]», — прокомментировала она ситуацию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом, есть ли Лондону чем гордиться, кроме «самоизоблачающего безумия» по поводу поддержки киевского режима.

Ранее МИД России предупредило посла Великобритании о возможности нанесения Москвой ответных ударов по военным объектам Лондона на Украине. Отмечается, что российская сторона предпримет подобные действия, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют территорию России с помощью британского дальнобойного оружия.