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10:13, 7 мая 2024Мир

Захарова прокомментировала отказ Британии посетить инаугурацию Путина

Захарова: отказ Британии посетить инаугурацию Путина — это стиль скалозубства
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина является скалозубством. Об этом в эфире программы «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]», — прокомментировала она ситуацию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом, есть ли Лондону чем гордиться, кроме «самоизоблачающего безумия» по поводу поддержки киевского режима.

Ранее МИД России предупредило посла Великобритании о возможности нанесения Москвой ответных ударов по военным объектам Лондона на Украине. Отмечается, что российская сторона предпримет подобные действия, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют территорию России с помощью британского дальнобойного оружия.

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      Виктория Кондратьева
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