Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до семи

Число жертв столкновения экскурсионного автобуса из Нижегородской области и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в ночь на вторник увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в краевой больнице Кубани.

«Один из 11 доставленных к нам пострадавших умер в приемном отделении», — заявили в больнице. Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пострадавших. «Четверо находятся в операционной, двое — в реанимации, еще четверо — в отделении», — отметил источник агентства.

ДТП на трассе М-4 «Дон» произошло около 01:00 мск в районе города Горячий Ключ. В момент аварии в автобусе находились 29 человек. Южный региональный центр МЧС сообщает, что столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man.

Вечером в пятницу на трассе Калининград — Черняховск вблизи поселка Солдатово Гвардейского района произошла авария. В результате семь человек погибли, еще восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей.