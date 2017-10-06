Столкнувшийся с поездом под Владимиром автобус был из Казахстана

Автобус, попавший под Владимиром в ДТП с пассажирским поездом, был из Казахстана. Об этом РИА Новости сообщили в главном управлении МЧС по Владимирской области.

В свою очередь, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков в разговоре с агентством заявил, что МИД выясняет обстоятельства происшествия и отметил, что пока не может подтвердить принадлежность автобуса Казахстану или казахстанское гражданство погибших и пострадавших.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус. «Известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сообщил ТАСС глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов.