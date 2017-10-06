Пять человек погибли при аварии автобуса в Подмосковье

Пассажирский автобус перевернулся в Коломенском районе Московской области. В ДТП погибли пять человек, еще 16 госпитализированы, трое в реанимации, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова в пятницу, 6 октября.

«Автобус опрокинулся на ровной дороге. Он следовал по маршруту Озеры — Москва», — уточнила она.

По словам Петровой, детей в машине не было. Все погибшие — взрослые старше 20 лет. На месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации Telegram-канала Mash, всего в машине находилось 39 человек.

В ночь на пятницу во Владимирской области произошло ДТП на переезде в районе железнодорожной станции Покров: поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, протаранил автобус, заглохший на путях. Погибли 16 человек.