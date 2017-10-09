Задержан водитель попавшего в ДТП с 17 погибшими автобуса под Владимиром

Следователи задержали Нургали Сарманова — водителя автобуса, который 6 октября попал в ДТП с поездом на железнодорожном переезде в районе станции Покров (Петушинский район Владимирской области). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как отмечают в ведомстве, на момент аварии автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии.

«Тем не менее, водитель автобуса, Нургали Сарманов, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

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В ближайшее время Сарманову предъявят обвинение. В отдельное производство уже выделено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

6 октября Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

ДТП произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде: поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, протаранил автобус, заглохший на путях. В результате столкновения погибло 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, другие пассажиры получили повреждения различной степени тяжести.