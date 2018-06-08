Петербуржец с ножом заблокировал людей в поезде метро

Видео задержания

Житель Санкт-Петербурга угрожал ножом пассажирам метро, из-за чего машинисту пришлось заблокировать людей в вагонах поезда. Видео с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина бегает по платформе, размахивая ножом в сторону прибывающего поезда, слышны крики перепуганных пассажиров. Через пару минут дебошира задерживают сотрудники полиции.

Как говорится в подписи к видео, инцидент произошел 8 июня в 15:55 на станции «Владимирская». В результате случившегося никто не пострадал.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!