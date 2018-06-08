Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу

Пассажирка угрожала попутчикам и требовала остановить самолет во время полета. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на лайнере авиакомпании Virgin Australia, который совершал рейс из Мельбурна, Австралия, в город Перт. По словам очевидцев, через час после взлета, неадекватная женщина начала кричать: «Снимите меня с этого гребаного самолета, не приближайтесь ко мне, я не могу дышать!».

Когда бортпроводник попытался ее успокоить, пассажирка закричала, что убьет всех, если они не посадят лайнер. В результате пилотам пришлось совершить аварийную посадку в австралийском городе Aделаида, и женщину сняли с рейса. Сотрудники федеральной полиции допросили ее и осмотрели багаж, однако никаких обвинений не выдвинули.

Как сообщает источник, многие дети были напуганы, а некоторые взрослые пассажиры описали случившиеся как «рейс из ада». Авиакомпания принесла путешественникам извинения за доставленные неудобства.

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В июне самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за источавшего столь сильный запах пассажира, что остальные путешественники жаловались на тошноту и обмороки.

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