Пьяная женщина покусала бортпроводников

Пассажирка самолета, следовавшего в Бразилию, устроила пьяный дебош и покусала членов экипажа. Об этом сообщает The Independent.

40-летняя гражданка Бразилии и США Иреш Альвес Перейра 27 ноября во время перелета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила истерику на борту. Она ударила в лицо сидящего впереди нее человека, затем устроила драку со стюардами и покусала их. Другим пассажирам удалось привязать ее к креслу, однако одному из них она разбила очки.

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Перейра предстала перед судом Нью-Йорка 29 ноября, где ей было предъявлено обвинение в нападении. Она была отпущена под залог в 100 тысяч долларов США (5,8 миллиона рублей).

Как отмечает издание, Иреш Альвес Перейра в суде вела себя развязно, игнорировала вопросы судьи и даже флиртовала с федеральными агентами. Перед тем, как покинуть заседание, она поблагодарила работников суда за бутерброды, которыми они ее кормили во время содержания под стражей.

28 ноября российская Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ограничении продажи билетов авиадебоширам. Законом предусматриваются «черные списки», в которые будут вносить пассажиров, нарушивших Кодекс об административных правонарушениях, находясь на борту. Информацию об инциденте капитан бортового судна будет направлять руководителям авиакомпаний. Авиадебоширов будут лишать возможности купить билет на самолет в течение года.