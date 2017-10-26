Пьяная британка устроила дебош на немецком лайнере и села в канадскую тюрьму

Британская туристка Бриджит Хэнли устроила пьяный дебош на борту следовавшего из Манчестера в Канкун (Мексика) рейса TOM182 немецкой бюджетной авиакомпании TUI fly. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще 22 октября, но известно о нем стало лишь после завершения юридических формальностей. Пьяная британка вела себя агрессивно и напала на другого пассажира, а также пыталась избить члена экипажа. Общими усилиями пассажиров, среди которых были бывший регбист и бывший полицейский, и экипажа 34-летнюю Хэнли удалось скрутить. Самолет совершил вынужденную посадку в Квебеке (Канада), где дебоширку передали местной полиции.

На состоявшемся в понедельник суде Хэнли признала себя виновной в нарушении общественного спокойствия, хулиганстве и совершении действий, ставящих под угрозу безопасность полетов. В настоящее время она отбывает назначенное ей наказание в виде тюремного заключения сроком 20 суток в одном из исправительных учреждений провинции Квебек.

Как сообщили представители авиакомпании, в результате инцидента никто на борту не пострадал.

Канкун — крупный курортный город в Мексике, административный центр муниципалитета Бенито-Хуарес.