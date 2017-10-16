Тур в место гибели голой россиянки оценили в полмиллиона рублей

Путешествие на курорт Пунта-Кана в Доминиканской Республике оказалось самым дорогим заграничным туром бархатного сезона 2017 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса Travelata.ru, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В пятизвездочный отель по системе «все включено» съездили на две недели четверо взрослых и ребенок. Отдых обошелся в 540,5 тысячи рублей.

Самый дорогой тур, приобретенный на бархатный сезон по России, обошелся в 200,7 тысячи рублей. За эту сумму двое взрослых улетели на две недели в четырехзвездный отель в Хосте с трехразовым питанием.

Средний чек за тур в этом сезоне составил 72 тысячи рублей с человека.

В Пунта-Кане ранее в октябре погибла 35-летняя россиянка Наталья Бородина. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась.

Видео: ren.tv

Доминиканская Республика — государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах.