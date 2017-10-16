Полиция Доминиканы задержала подругу погибшей голой россиянки

Полиция Доминиканской республики задержала подругу погибшей после столкновения со столбом голой россиянки. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела российского посольства в Венесуэле Зураб Перадзе.

Он пояснил, что стражи порядка подозревают гражданку Украины Иванну Бойрачук в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время неизвестно, остается ли она под стражей, или ее отпустили.

35-летняя россиянка погибла в Доминикане в результате инцидента, который произошел на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась.