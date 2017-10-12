Стали известны подробности гибели голой россиянки в Доминикане

Представитель национальной полиции Доминиканской Республики Франк Феликс Дуран Мехиа (Frank Félix Durán Mejía) сообщил подробности гибели в стране российской туристки. Об этом передает портал Ensegundos.

По словам сотрудника правоохранительных органов, инцидент произошел днем в среду, 11 октября, на дороге в аэропорт Пунта-Каны.

Отмечается, что в результате аварии погибла 35-летняя Наталья Бородина, уроженка Челябинской области. Вместе с ней в автомобиле Kia Picanto находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук.

Ранее сообщалось, в Доминикане погибла россиянка, которая в одних белых трусах высунулась в окно автомобиля. В результате девушка разбила голову, задев дорожный знак.

