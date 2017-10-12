Подруга рассказала о жизни погибшей в Доминикане голой россиянки

Родственники погибшей в Доминикане российской туристки не имеют средств на транспортировку ее тела на родину. Об этом в четверг, 12 октября, рассказала РИА Новости подруга погибшей Анжелика.

«У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, Наталья проживала в Каннах и высылала сестре деньги на содержание сына. Где и кем она работала, ее родственники не знали.

Ранее 12 октября стало известно, что в Доминикане погибла 35-летняя Наталья Бородина, уроженка Челябинской области. Инцидент произошел днем в среду, 11 октября, на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Женщина в одних белых трусах высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась.

Отмечается, что вместе с Бородиной в автомобиле Kia Picanto находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая снимала все происходящее на видео.