Дебошир оплатил уборку залитого его кровью самолета и получил условный срок

К условному сроку приговорен 27-летний москвич, устроивший 30 июня пьяный дебош на борту чартерного рейса авиакомпании Red Wings в Анталью. Об этом во вторник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московской транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

«Домодедовский городской суд Московской области назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев», — уточнила она.

30 июня 2017 года на борту рейса №9305 Москва — Анталья тогда еще 26-летний пьяный москвич Никита Макаров более часа хулиганил на борту, порвал форменную одежду двух бортпроводников и так измучил других пассажиров, что те его связали и сразу после посадки сдали турецкой полиции.

Москвичу дали насладиться отдыхом, и уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили уже после его возвращения из отпуска, 12 июля. Во время следствия выяснилось, что он в первый раз отправился в полет и по этой причине начал распивать спиртное еще в аэропорту. Хулиганить он стал сразу после того, как бортпроводники отобрали у него выпивку, а затем проявлял агрессию как к экипажу, так и к пассажирам. В содеянном мужчина полностью раскаялся и еще во время следствия возместил весь причиненный им ущерб — стоимость порванной формы, а так же затраты на уборку салона самолета, залитого его кровью (ему разбили нос).

В сентябре 2017 года Химкинский городской суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения 50-летнего гражданина Израиля, устроившего пьяный дебош на борту самолета «Аэрофлота».