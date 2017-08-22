Авиадебошира обезвредили при попытке выйти из лайнера во время перелета

Пассажиры и бортпроводники обезвредили путешественника, намеревавшегося открыть дверь лайнера American Airlines во время полета. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в субботу, 19 августа, во время рейса из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. После того как командир воздушного судна объявил, что оно начинает снижаться, один из пассажиров попытался выйти из самолета.

Несколько его попутчиков усмирили дебошира, затем на помощь им пришли стюарды. После посадки в аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол на борт лайнера поднялись полицейские, которые вывели хулигана. Этот момент сняли на видео, которое выложили на YouTube.

Представитель American Airlines заявил, что проверкой по факту ЧП занялось Федеральное бюро расследований (ФБР). Личность дебошира не раскрывается, как и то, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

В июне текущего года воздушное судно американской авиакомпании Southwest Airlines экстренно село в Техасе из-за пассажирки, попытавшейся открыть дверь лайнера во время перелета.