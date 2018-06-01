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Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за невыносимо вонючего пассажира

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Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за источавшего столь сильный запах пассажира, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки. Об этом пишет британская Mirror.

По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Экипаж пытался изолировать пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата, и пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту, где мужчину встретили медики.

Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737. «Самолет совершил аварийную посадку из-за причин медицинского характера, однако один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал», — заявил представитель компании.

Это уже второй случай с начала года, произошедший с этой компанией. 18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за пускавшего газы пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался это делать. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку, — в итоге пилот принял решение о посадке.

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