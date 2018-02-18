Портивший воздух пассажир заставил самолет совершить экстренную посадку

Пилот самолета авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам, экстренно приземлился в Вене из-за пассажира, портившего воздух. Об этом сообщает Metro.

Как отмечает издание, соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался это делать. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку — в итоге пилот принял решение садиться.

После приземления полиция поднялась на борт с собаками и сняла с рейса двух женщин-сестер и двух мужчин. Первые намерены подать в суд в Нидерландах за то, что их высадили, хотя они не сделали ничего дурного. «Мы не имели никакого отношения ко всему этому бардаку. Мы не знали, кто эти ребята, нам просто не повезло находиться с ними в одном ряду», — сказала одна из пассажирок.

Позже всех четверых задержанных освободили, так как они не нарушали австрийских законов, однако Transavia запретила им летать на своих самолетах.

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