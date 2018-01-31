Российский самолет приземлился в США из-за сломанного двигателя

Российский самолет, следовавший на Кубу, совершил экстренную посадку в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.

По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в международном аэропорту Атлантик-Сити. Причиной этого стал неисправный двигатель. По информации консульства, на борту самолета были 294 пассажира и 14 членов экипажа.

«На место срочно выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия», — отмечается в сообщении.

Консульство России сообщило, что пассажиры уже эвакуированы и на данный момент пребывают в зоне ожидания аэропорта. Сообщается, что для них организовано питание. Рассматривается предоставление гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки.

Представитель компании Azur Air сообщил «Интерфаксу», что самолет совершил внеплановую посадку в американском городе Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. «Опровергаю заявление консульства в части неисправного двигателя и экстренной посадки», — заявил он. По его словам, экипаж совместно с американскими техническими специалистами уже ведут работы по осмотру воздушного судна.

В октябре 2017 года самолет «Победы», следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для спасения жизни пассажира. Во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Москве. В аэропорт была вызвана медицинская бригада скорой помощи, жизнь пассажира удалось спасти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!