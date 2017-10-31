Для спасения пассажира самолет «Победы» совершил вынужденную посадку

Самолет «Победы» для спасения жизни пассажира совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Лайнер выполнял рейс Санкт-Петербург — Махачкала. Об этом во вторник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Один из пассажиров, летевший во вторник утренним рейсом «Победы» из Петербурга в Махачкалу почувствовал себя плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Москве. В аэропорт Внуково была оперативно вызвана медицинская бригада «скорой помощи».

Благодаря четким действиям экипажа жизнь пассажирке удалось спасти. Это не первый случай, когда из-за внезапного ухудшения здоровья пассажира самолеты «Победы» совершают вынужденную посадку для оказания своевременной медицинской помощи на земле. В частности, аналогичная ситуация имела место в июле 2016 года. Самолет «Победы», выполнявший рейс по маршруту Москва — Ларнака (Кипр) совершил экстренную посадку в Сочи из-за плохого самочувствия восьмилетнего мальчика.

«Мы не считаемся с расходами, если речь идет о жизни или здоровье пассажиров!», — отметил представитель «Победы».

