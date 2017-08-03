«Победа» снизит минимальные цены на авиабилеты

«Победа» уменьшит минимальный тариф на перелеты с 999 до 777 рублей в один конец. Как передает ТАСС, об этом заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Пойти на такой шаг лоукостеру позволит отмена обязательного бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов, пояснил топ-менеджер. Он добавил, что «Победа» также планирует снизить базовые тарифы примерно на 20 процентов.

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Кроме того, лоукостер разрешит путешественникам с возвратными билетами безвозмездно перевозить 15 килограммов багажа вместо нынешней нормы в 10 килограммов, отметил Калмыков.

Глава «Победы» добавил, что компания позволит туристам бесплатно перевозить рюкзаки в салонах лайнеров. При этом предметы должны вписываться в максимальные габариты ручной клади, установленные самим лоукостером.

В конце июля российский президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязательной бесплатной перевозке багажа при невозвратных авиабилетах. Для всех прочих пассажиров сохранят право безвозмездной транспортировки в самолетах вплоть до 10 килограммов багажа.