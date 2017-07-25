«Победа» пообещала снизить цены в случае отмены бесплатного провоза багажа

Бюджетная авиакомпания «Победа» намерена снизить базовые тарифы на перелеты в случае отмены бесплатного провоза багажа для пассажиров с невозвратными билетами. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба лоукостера.

Цены могут упасть на 20 процентов, заявили представители перевозчика. «”Победа” считает, что авиакомпании должны иметь возможность самостоятельно, соразмерно интересам каждого своего клиента устанавливать нормы провоза багажа без дополнительной платы», — подчеркнули в авиакомпании.

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По словам сотрудников лоукостера, сейчас около 40 процентов всех их клиентов путешествуют налегке и не пользуются правом бесплатной транспортировки багажа, а также личных вещей в ручной клади, как предусмотрено Федеральными авиационными правилами (ФАП).

В «Победе» считают разумным решение предоставить пассажиру возможность отказаться от ненужных ему услуг, чтобы сделать перелеты дешевле.

Ранее во вторник Совет Федерации одобрил законопроект об отмене бесплатного провоза багажа. Несколько дней назад Госдума приняла этот документ в третьем, финальном чтении. Теперь его должен подписать президент России Владимир Путин.

Согласно законопроекту, для туристов с возвратными билетами авиакомпании должны предоставлять право бесплатно перевозить минимум 10 килограммов багажа. Он также позволяет перевозчикам самим устанавливать норму безвозмездной транспортировки ручной клади.