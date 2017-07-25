Эксперт назвал катастрофой предложение Минтранса ограничить провоз телефонов

Авиаэксперт и редактор сайта aviablogger.com Константин Парфенёнок заявил, что предложение Министерства транспорта России брать плату за провоз в салоне самолета телефонов и верхней одежды можно назвать весьма сырым. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» он отметил, что для пассажиров новые правила выглядят «ужасающими, если не полной катастрофой».

«В текущей версии он дает возможность перевозчику устанавливать свои нормы по размерам ручной клади, что фактически позволит авиакомпаниям продавать ручную кладь для всех пассажиров, кроме предметов из списка исключений», — отметил Парфенёнок. По его словам, ограничение в пять килограммов фактически лишит пассажиров возможности пользоваться колесными чемоданами carry on — их вес может составлять более половины указанной нормы.

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Кроме того, авиаэксперт не исключил возможности злоупотребления возможными нововведениями. «Дама путешествует с женской сумкой и ноутбуком в отдельном чехле или сумке и, по этой версии правил, она должна либо засунуть ноутбук в сумку или платить дополнительный сбор авиакомпании за провоз ручной клади», — уточнил Парфенёнок.

При этом он усомнился, что в случае принятия новые правила отразятся на чартерных перевозках, по крайней мере в первое время.

О предложении Минтранса брать плату за верхнюю одежду пассажиров с невозвратными билетами стало известно ранее во вторник. Чиновники также исключили из списка вещей для бесплатного провоза на борту лайнера зонты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры.

Изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) начнут действовать после вступления в силу закона об отмене бесплатного провоза багажа для покупателей невозвратных авиабилетов. Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 20 июля. Далее документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным.