Экстренная посадка американского конвертоплана в Японии попала на видео

В сети появилось видео аварийной посадки американского конвертоплана Bell V-22 Osprey. Кадры опубликованы на YouTube, подробности сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в аэропорту Оита на северо-западе Японии. На место прибыли пожарные — по их данным, у воздушного проблемы с фюзеляжем. Информации о пострадавших не поступало.

5 августа такой же конвертоплан разбился у побережья Австралии. 23 человека были спасены, три морских пехотинца на борту сначала были объявлены пропавшими без вести, а затем признаны погибшими.