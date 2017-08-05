Конвертоплан ВС США разбился у побережья Австралии

Американский конвертоплан MV-22 Osprey («Оспри») разбился у побережья Австралии. Об этом сообщается на странице третьего экспедиционного корпуса морской пехоты США в Twitter.

Организована поисково-спасательная операция с участием катеров и самолетов. Из воды вытащили 23 человек из находившихся на борту, ведутся поиски еще троих, считающихся пропавшими без вести, сообщается на сайте Корпуса морской пехоты.

Как уточняется, конвертоплан приписан к 31-й экспедиционной группе. Он стартовал с десантного корабля ВМС США «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard) и перед падением выполнял стандартные задания. «Обстоятельства неудачи выясняются. В настоящее время дополнительной информации нет», — говорится в сообщении.

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6 февраля СМИ сообщали, что приблизительно две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам.

Конвертопланы V-22 Osprey сочетают в себе конструктивные особенности самолета и вертолета. Они оснащаются двумя турбовальными двигателями, размещенными в поворотных гондолах на законцовках крыльев. Машина взлетной массой более 27 тонн способна развивать максимальную скорость свыше 500 километров в час. Конвертоплан, помимо экипажа из четырех человек, способен перевозить 24 десантника.

В данный момент конвертопланы используются Корпусом морской пехоты США и Командованием сил специальных операций Армии США. Разрабатываются варианты различного оснащения этих машин, в том числе аппаратурой дальнего радиолокационного обнаружения.