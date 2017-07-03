Сотрудника лоукостера обвинили в интиме с проституткой в туалете аэропорта

Сотрудника британской бюджетной авиакомпании Jet2.com заподозрили в том, что он занимался сексом с проституткой в аэропорту Манчестера в рабочее время. Об этом пишет газета Daily Star.

Журналистам издания удалось получить доступ к смс-переписке менеджера Jet2.com, чья личность не раскрывается. Выяснилось, что женатый мужчина договорился о встрече с женщиной через интернет.

Они занялись сексом в неработающей уборной в терминале номер 3 манчестерского аэропорта. За интимные услуги работник лоукостера заплатил 30 фунтов стерлингов (примерно 2,3 тысячи рублей).

Представитель Jet2.com заявил, что в компании узнали об этом случае только недавно и пока не готовы комментировать данную информацию. По его словам, лоукостер начал служебное расследование. Когда произошел инцидент, не уточняется.

В октябре 2016 года сообщалось о стюардессе нидерландской авиакомпании Transavia Airlines, которая занималась сексом с коллегами в самолетах в рабочее время.