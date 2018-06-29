Спикер тюменской Думы выехал на встречку и устроил смертельное ДТП

Жертвами ДТП с участием председателя Тюменской городской Думы Дмитрия Еремеева стали водитель и пассажир такси, пишет издание 72.ru со ссылкой на пресс-службу местного сервиса заказа такси «Максим».

«Мы приносим соболезнования родственникам погибших водителя и пассажира, которого он вез по заказу. Сервис "Максим" окажет им материальную помощь. С родственниками водителя работа уже ведется, родственников пассажира пока установить не удалось», — добавили в компании.

Авария произошла в ночь на 25 июня по вине Еремеева, который был за рулем своего внедорожника Toyota Land Cruiser и ехал с дачи домой. На трассе Тюмень — Курган он выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которое выполняло заказ. По одной из версий, политик не увидел движущийся на него автомобиль с выключенными фарами.

В результате столкновения передняя часть Land Cruiser Еремеева была сильно повреждена, а Avensis вместе с находившимися внутри людьми вспыхнул и полностью сгорел. Позднее в салоне были обнаружены тела двух мужчин в возрасте примерно 30 лет. В ДТП выжил только спикер городского парламента, которого госпитализировали в тюменскую больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Виновнику грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до семи лет.

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