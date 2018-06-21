Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях

Лихач на новом Mercedes-Benz CLS 63 AMG, 22-летний Рахматуллах Гаджиев, устроивший крупное ДТП с тремя погибшими на Кутузовском проспекте, снимал на видео свои гонки по улицам Москвы и выкладывал их в Instagram. На аккаунт rah005 в соцсети в настоящее время подписаны 33 тысячи человек.

На странице предполагаемого виновника ДТП есть фотография того самого Mercedes-Benz AMG, который сгорел на Кутузовском проспекте. На видео молодой человек дрифтует по улицам Москвы, участвует в гонках стритрейсеров и проносится прямо перед кузовом КамАЗа. На кадрах также запечатлен момент встречи лихача с полицией.

Есть в Instagram и фотография его автомобиля с еще двумя спорткарами с подписью: «Эти трое сегодня разнесли столицу». В комментариях к последней публикации некоторые пользователи пишут, что в момент аварии он двигался со скоростью около 200 километров в час. Стоимость новых Mercedes-Benz CLS 63 AMG начинается от шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте Гаджиев был злостным нарушителем правил дорожного движения. Молодой человек, находившийся за рулем Mercedes-Benz CLS 63 AMG, был родом из города Буйнакск (Республика Дагестан).

Гаджиев и пассажир Mercedes 21-летний Гари Мелканян сгорели заживо. Их автомобиль врезался на скорости 200 километров в час в микроавтобус Fiat, после столкновения немецкая иномарка загорелась. Всего в ДТП пострадали пять автомобилей. Mercedes сбил насмерть женщину, два человека из Fiat были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

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