Силовые структуры
 
Последние новости
Определился третий участник плей-офф чемпионата мира
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Американская певица выложила видео БДСМ-оргии в гей-клубе
Шер отказалась хвалить Трампа и предпочла надкусить бычий язык
Мелания Трамп пожаловала на границу с Мексикой
Россиян призвали отпускать с работы в сильную жару
Знакомые назвали причину развода Шнурова
«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»
Японец ушел на обед на три минуты раньше и поплатился
Новости партнеров

Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»

Лихач на новом Mercedes-Benz CLS 63 AMG, 22-летний Рахматуллах Гаджиев, устроивший крупное ДТП с тремя погибшими на Кутузовском проспекте, снимал на видео свои гонки по улицам Москвы и выкладывал их в Instagram. На аккаунт rah005 в соцсети в настоящее время подписаны 33 тысячи человек.

На странице предполагаемого виновника ДТП есть фотография того самого Mercedes-Benz AMG, который сгорел на Кутузовском проспекте. На видео молодой человек дрифтует по улицам Москвы, участвует в гонках стритрейсеров и проносится прямо перед кузовом КамАЗа. На кадрах также запечатлен момент встречи лихача с полицией.

Есть в Instagram и фотография его автомобиля с еще двумя спорткарами с подписью: «Эти трое сегодня разнесли столицу». В комментариях к последней публикации некоторые пользователи пишут, что в момент аварии он двигался со скоростью около 200 километров в час. Стоимость новых Mercedes-Benz CLS 63 AMG начинается от шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте Гаджиев был злостным нарушителем правил дорожного движения. Молодой человек, находившийся за рулем Mercedes-Benz CLS 63 AMG, был родом из города Буйнакск (Республика Дагестан).

Гаджиев и пассажир Mercedes 21-летний Гари Мелканян сгорели заживо. Их автомобиль врезался на скорости 200 километров в час в микроавтобус Fiat, после столкновения немецкая иномарка загорелась. Всего в ДТП пострадали пять автомобилей. Mercedes сбил насмерть женщину, два человека из Fiat были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Появились подробности о сгоревшем заживо виновнике ДТП на Кутузовском
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности о сгоревшем заживо виновнике ДТП на Кутузовском
Мажоры на Merсedes сгорели заживо после ДТП на Кутузовском
Лихач на высокой скорости сбил ребенка и решил поставить его на ноги
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0220 июня

Круто сваренный

Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
17:39Сегодня

Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд

13:02Сегодня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

14:18Сегодня

Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

15:06Сегодня

Двухметровый россиянин устроил тройной набег на магазин

15:35Сегодня

У Хорошавина нашли новые взятки на десятки миллионов рублей

Силовые структуры00:0219 июня

Она съела кусок мяса — он ее убил

Маленькая Ника принесла родителям много денег. Ее лишили жизни за шашлык
16:16 8 июня

Министр сжег машину ради брата-бандита

13:50Сегодня

Российский судья без мантии отчитал участников процесса за спортивные костюмы

12:37Сегодня

ФСБ вернулась к расследованию убийства Немцова и начала прессовать чеченцев

Россия
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Российско-британский вуз в Москве лишили аккредитации
Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей
Выпускники российского вуза написали дипломы и узнали о закрытии факультета
Москалькова назвала 39-дневную голодовку Сенцова лечебным голоданием
«В конце маячит фигура Гитлера»
Россию захватят антихрист и цифровые фашисты. В это верят защитники храмов
Все материалы
Мир
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Мелания Трамп пожаловала на границу с Мексикой
Турция получила от США первые F-35
Израиль использовал боевую авиацию в борьбе с воздушными змеями
Жена Нетаньяху назаказывала еды на 100 тысяч бюджетных долларов
Одинокого Брейвика оставили в изоляции
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Киев нашел у Путина «таран против Европы»
Студенты спасли девушку из водоворота и утонули сами
Белорусы возненавидели кафе после предложения поболеть за Россию
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Украинский генерал задумал нацелить ракеты на Москву и Санкт-Петербург
Донецкую область возглавит чекист
Все материалы
Экономика
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Губернатор Подмосковья проверил качество работ по созданию парка в Реутове
«Евросеть» ушла в вечность
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Прожиточный минимум пенсионеров решили поменять
В Германии стартовало роад-шоу Московской области
Украина смирилась с «Северным потоком-2»
Все материалы
Силовые структуры
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд
Сгоревший заживо после ДТП на Кутузовском мажор хвастался лихачеством в соцсетях
Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд
Двухметровый россиянин устроил тройной набег на магазин
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»
Полет Су-35 на сверхнизкой высоте попал на видео
Найдены остатки древнейшего шведского пива
В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили древнюю мумию
Все материалы
Спорт
«В стране реально праздник!»
Черчесов делал команду, пока все его хоронили. Теперь он король
Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой
Определился третий участник плей-офф чемпионата мира
Болельщики из Китая перепутали Вологду и Волгоград
Выход в плей-офф ЧМ обогатил сборную России на миллионы долларов
Видеоповтор спас сборную Австралии от поражения в матче с датчанами на ЧМ-2018
Мать Месси поведала о слезах сына из-за критики
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
Американская певица выложила видео БДСМ-оргии в гей-клубе
Секс-рабыни эмо-музыканта в красках описали его унизительные действия
Самая известная в мире дневная вечеринка приедет в Москву
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя
Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала
Обнаружен новейший неуловимый ботнет
Журналист CNN пожаловался на попытку похищения в России
Все материалы
Ценности
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Полная модель дала отпор пристыдившей ее за откровенный наряд женщине
Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Персоналу запретили интим с постояльцами нудистской гостиницы
Таиланд признан самой опасной для туризма страной
Названы самые жуткие туристические места
Пилот захотел вытравить пассажиров из самолета
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Прославленная на весь мир «говорящая» горилла умерла
Маленького аллигатора спасли из смертоносных объятий питона
Девушка в наряде невесты заявилась на свадьбу любовника и устроила скандал
Священник дал затрещину плачущему ребенку на глазах у толпы
Все материалы
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Тест-драйв гигантского «Фольксвагена»
Выясняем, как двухлитровая «четверка» везет Volkswagen Teramont?
Клуб мертвых поэтов
В каких машинах погибли XXXTentacion, 2Pac и другие известные рэперы?
Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва
«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»
Bentley сделает купеобразный внедорожник
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы