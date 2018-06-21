Появились подробности о сгоревшем заживо виновнике ДТП на Кутузовском

Виновник крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 22-летний Рахматуллах Гаджиев был злостным нарушителем правил дорожного движения, передает Telegram-канал 112.

Молодой человек, находившийся за рулем Mercedes-Benz AMG CLS 63, был родом из города Буйнакск (Республика Дагестан).

«Чем молодой человек занимался в Москве — неизвестно. Зато известно, что 22-летний водитель имел десятки неоплаченных штрафов, все они за превышение скорости. Что касается автомобиля, то это не какой-нибудь "нищеброд эдишен" в АМГ обвесе, это Mercedes-Benz AMG CLS 63, 2016 года выпуска. Цена такой машины стартует от 6,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Гаджиев и пассажир Mercedes 21-летний Гари Мелканян сгорели заживо. Их автомобиль врезался на скорости 200 километров в час в микроавтобус Fiat, после столкновения немецкая иномарка загорелась.

Как сообщал телеканал «360», в ДТП пострадали пять автомобилей. Mercedes сбил насмерть женщину, два человека из Fiat были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

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