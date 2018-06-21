Мажоры на Merсedes сгорели заживо после ДТП на Кутузовском

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП, есть погибшие. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Всего столкнулись пять автомобилей. В результате двое человек были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. Телеканал опубликовал видео горящего Mercedes.

360tv / Telegram

По данным Telegram-канала Hue, виновником аварии стал водитель Mercedes, который двигался со скоростью около 200 километров в час.

«Видимо, очередные мажорята... Сбил насмерть 58-летнюю Светлану Евдокимову, затем вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Fiat, машину соцпатруля Москвы. Mercedes вспыхнул, водитель — 22-летний Разматуллах Гаджиев, и его пассажир — 21-летний Гари Мелканян, сгорели заживо. Пассажиры и водитель Fiat сейчас в больницах. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris», — отмечается в сообщении канала. Там также опубликовано видео тушения горящего автомобиля.

Hue | outlawz / Telegram

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