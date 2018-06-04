В крупной аварии в Екатеринбурге пострадали 24 человека

В Екатеринбурге столкнулись маршрутка и автомобиль Daewoo Nexia — автобус упал в кювет и перевернулся. Пострадали 24 человека, сообщает прокуратура Свердловской области.

В момент аварии в маршрутке находились 30 человек. Четырех пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья не уточняется.

По данным надзорного ведомства, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля: он выехал на встречную полосу движения и задел по касательной автобус. Проверяется информация о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что маршрутка принадлежала транспортной компании ООО «Форт-Транс». Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе законность перевозки пассажиров.

Ранее в ДТП в центре Санкт-Петербурга попал американский актер и музыкант Джонни Депп. Автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля, не вписался в поворот и ударился о стену.

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