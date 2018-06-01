На Крымском мосту произошла первая авария

На Крымском мосту произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань».

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легкового автомобиля на первом километре со стороны въезда из Тамани (142-й километр трассы А-290). Пострадавших нет. «Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», — рассказали в пресс-службе заказчика строительства.

В отчете о работе Крымского моста, опубликованном на сайте федерального предприятия Упрдор «Тамань», указано, что основные причины нарушений ПДД — нарушение скоростного режима и остановки на проезжей части. Отмечается, что количество нарушений сократилось со второй недели.

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21 мая инфоцентр «Крымский мост» сообщал о массовых нарушениях движения на Крымском мосту. Большинство нарушителей останавливались на трассе и делали селфи, несмотря на запрет.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. Строительство началось в феврале 2016 года, и спустя два года, 16 мая, было открыто автомобильное движение. За день до этого президент России Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа. Мост длиной в 19 километров признан самым протяженным в России.

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