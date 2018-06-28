Россия
 
Последние новости
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
РЖД уволит десятки тысяч человек
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
В Испании появилась новая угроза для туристов
Московских школьников захотели приучить к театрам  
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
Правозащитник Дмитриев по новому обвинению арестован на два месяца
Все действия россиян в интернете сохранят на полгода
Обозначена допустимая доза алкоголя
Новости партнеров

Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской

Перейти в «Мою Ленту»

В Туапсе против местного бизнесмена Сергея Лебедева, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения (часть 3 статьи 264 УК). Об этом «Кубанским новостям» сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в момент аварии мужчина был трезв. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 июня Лебедев на внедорожнике Mitsubishi насмерть сбил жену игрока команды КВН «Иркутск-350» Егора Кирильчика Марию Тимофееву, когда она переходила дорогу с детской коляской. Автомобиль впечатал девушку в дерево, она скончалась до приезда скорой. В момент происшествия маленькая дочь находилась на руках у отца и не пострадала. Видеозапись с места событий была опубликована в группе «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте».

Как отмечали «Кубанские новости», у Лебедева хорошие связи в городе, его партнер по бизнесу — бывший депутат горсовета Туапсе и брат шахматиста Владимира Крамника Евгений Крамник. Предположительно, ранее бизнесмен неоднократно нарушал ПДД. Издание добавляет, что почти сразу же на место аварии приехал местный «решала» Эдуард Мартынов, у которого есть связи в ГИБДД и в местной больнице, куда Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Туапсе возбудили дело против водителя Mitsubishi Outlander, сбившего насмерть маму с коляской
Лихач на высокой скорости сбил ребенка и решил поставить его на ноги
Таксист в Москве въехал в толпу людей
Появилось видео с места столкновения автобуса и поезда под Орлом
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня
Никита Джигурда

«Все началось с Дня какашки»

Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
15:55Сегодня

Большинство россиян одобрили работу Путина

16:30Сегодня

Правительству объяснят «правила игры» с пенсией

17:12Сегодня

Дагестанская больница отчиталась о лечении умерших пациентов

00:3121 июня

«Члены мне нравятся чисто эстетически»  

На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
09:43Сегодня

Футбольных фанатов отлучили от пива из-за жары  

15:14Сегодня

Москалькова оставила украинскую коллегу за воротами во время визита к Сенцову

16:29Сегодня

Россиянину присудили 15 тысяч евро за отсутствие лечения в тюрьме

Россия00:0126 июня

Русская боль

Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
17:2827 июня

Водитель Uber ответил на обвинение в изнасиловании россиянки

14:41Сегодня

Путин раскрыл источник силы российских офицеров

14:58Сегодня

Кадыров рассказал о чеченском методе борьбы с коррупционерами

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Правительству объяснят «правила игры» с пенсией
Дагестанская больница отчиталась о лечении умерших пациентов
Москалькова оставила украинскую коллегу за воротами во время визита к Сенцову
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Принц Уильям сходил в русскую церковь
Раскрыты подробности о встрече Путина и Трампа
Стало известно о снятии с Керимова обвинений во Франции
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Стала известна программа XVIII Форума по коммуникациям Baltic Weekend
Названы самые щедрые гости чемпионата мира в России
Рабочим «АвтоВАЗа» повысят зарплату за счет руководства
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
Соратника Трампа уличили в получении денег от российского олигарха
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы
Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
ГИК ДНР показала «Оплот»
ВВС Германии признали неспособность воевать
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
В России нашли способ победить США
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест
В сборной Туниса закончились вратари
Вратарь сборной Германии обратился к болельщикам после вылета с ЧМ
Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Рэпер XXXTentacion подрался на собственных похоронах
Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза
Рыжий из «Иванушек» заявил об ответственности за смерть членов группы
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Женщин защитят от бритья
Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Долгожданный бренд одежды придет в Россию
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Мексиканских туристов «кинули» с жильем в России на 260 тысяч рублей
В работе стюардесс нашли существенный минус
Составлен рейтинг самых любвеобильных болельщиков
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Канадца наказали за 24 жены и 149 детей
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
McLaren представил новое 600-сильное хардкорное купе
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы