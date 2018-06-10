Появилось видео с места столкновения автобуса и поезда под Орлом

Под Орлом автобус с пассажирами въехал под грузовой поезд. Кадры с места происшествия публикует РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате аварии погибли четыре человека, еще 11 госпитализированы. Известно, что он следовал в детский лагерь «Мечта».

В администрации региона уточнили РИА Новости, что автобус перевозил артистов хора Лавровского сельского поселения. Девять пострадавших доставлены в областную клиническую больницу, один — в больницу имени Семашко. В их числе есть ученик 11 класса, он госпитализирован в областную детскую больницу.

Как сообщается на сайте Московской железной дороги, инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июня. Переезд был регулируемый, сигнализация работала исправно. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал. На движении поездов авария не сказалась.

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