Переехавший девушку автобус сняли на видео

В казахстанской Алма-Ате автобус насмерть сбил переходившую дорогу девушку. Видео аварии публикует Tengrinews.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (05:00 мск) возле автовокзала «Сайран». Водитель автобуса, подъезжая к перекрестку, не снизил скорость и продолжал движение на красный сигнал светофора. В этот же момент дорогу начала переходить девушка.

«Со слов водителя, он двигался в восточном направлении по улице Толе би, проезжал на зеленый свет светофора, в тот момент пешеход выбежал на проезжую часть. В результате водитель не успел среагировать и совершил наезд», — заявил директор алматинского филиала ТОО Green Bus Company Баурджан Кулишев.

Пострадавшая 1994 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Автопарк пообещал помочь ее семье, все расходы на похороны компания возьмет на себя.

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