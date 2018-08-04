Появилось видео ДТП с восемью жертвами в Калужской области

Восемь человек погибли в аварии в Калужской области, еще восемь получили ранения. Об этом в субботу, 4 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД. Запись с видеорегистратора появилась на YouTube.

Как отмечает полиция, автомобиль Ford Focus врезался сзади в Volkswagen Polo, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобус опрокинулся, а в него въехал следовавший позади грузовик Foton.

Причины происшествия пока не установлены.

РИА Новости уточняет, что в ДТП погибли шесть граждан Молдавии, еще восемь пострадали. Они ехали в микроавтобусе. Представители дипмиссии связались с местными властями, чтобы опознать жертв и помочь семьям погибших и раненых.

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